أخبار مصر

رابط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى 2026 فى الجيزة

0 نشر
0 تبليغ

  • رابط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى 2026 فى الجيزة 1/3
  • رابط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى 2026 فى الجيزة 2/3
  • رابط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى 2026 فى الجيزة 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى 2026 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 01 يونيو 2025 07:47 م

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2026، وذلك بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات.

وأوضحت المديرية أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر مواقعها الرسمي، اضغط هنا، وذلك خلال الفترة من 01-06-2025 وحتى 30-06-2025.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، إتاحة التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، إلكترونيًا عبر مواقعها الرسمية، ويتطلب أن يكون الطفل المتقدم أكمل 4 سنوات فى 1 اكتوبر 2025، ويتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة حسب الكثافات وظروف كل مديرية، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (154) لعام 1989 بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة.

وأوضحت أنه فور القبول المبدئي في تقديم المدارس التجريبي 2026 لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ دفع مصروفات المدارس الرسمية 2026، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس رابط تقديم المدارس التجريبي 2026، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

6afde0f2-5b03-4f4e-af42-8dad4eabd82a

استمارة التقدم لرياض الأطفال بالجيزة للعام الدراسى 2026

 

a0a60d83-2854-43c9-bc47-9bcccf033231

استمارة التقدم لرياض الأطفال بالجيزة للعام الدراسى 2026

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements