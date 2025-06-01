شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى 2026 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2026، وذلك بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات.

وأوضحت المديرية أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر مواقعها الرسمي، اضغط هنا، وذلك خلال الفترة من 01-06-2025 وحتى 30-06-2025.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، إتاحة التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، إلكترونيًا عبر مواقعها الرسمية، ويتطلب أن يكون الطفل المتقدم أكمل 4 سنوات فى 1 اكتوبر 2025، ويتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة حسب الكثافات وظروف كل مديرية، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (154) لعام 1989 بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة.

وأوضحت أنه فور القبول المبدئي في تقديم المدارس التجريبي 2026 لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ دفع مصروفات المدارس الرسمية 2026، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس رابط تقديم المدارس التجريبي 2026، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

استمارة التقدم لرياض الأطفال بالجيزة للعام الدراسى 2026

استمارة التقدم لرياض الأطفال بالجيزة للعام الدراسى 2026