شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقي المبعوث الأممي لليمن في عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد الأول من يونيو "هانس جروندبرج" المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية إلى عمان.

أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعى لضرورة استئناف مسار الحوار اليمني-اليمني للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية تحظى بتوافق من مختلف القوى اليمنية، وتحافظ على وحدة اليمن، وتنهي الأزمة الإنسانية، وتحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وأشاد وزير الخارجية بالوساطة العمانية التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار باليمن مع الولايات المتحدة، معرباً عن التطلع لاستدامة الاتفاق وأن يؤدي إلى استئناف الملاحة في البحر الأحمر لمعدلاتها الطبيعية.

ونوه الوزير عبد العاطي إلى ما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية للأمن القومي المصري وأمن المنطقة، واستمع وزير الخارجية من المبعوث الأممي لنتائج اتصالاته خلال الفترة الأخيرة مع الأطراف اليمنية والإقليمية، وتقديره لإمكانية إحراز تقدم على صعيد استئناف العملية السياسية في اليمن.

وأكد وزير الخارجية على الدعم المصري للشرعية في اليمن، مشيرا إلى استضافة مصر لأعداد غفيرة من المواطنين اليمنيين على أراضيها.