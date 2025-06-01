شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة ورقة الامتحان.. مراجعة شاملة في مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يُقدم ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة مراجعة نهائية شاملة لمادة اللغة الفرنسية، تتضمن أهم الأسئلة المتوقعة في الامتحان مع تدريبات تفاعلية على قواعد اللغة والمفردات والتراكيب الشائعة.

تشمل المراجعة مراجعة شاملة لجميع الأجزاء المقررة، مع التركيز على مهارات الفهم والكتابة والترجمة، بالإضافة إلى عرض نماذج سابقة وتحليلها. ويقوم فريق من المدرسين المتخصصين بشرح الأسئلة المحتملة وتقديم الحلول النموذجية.

وتأتي هذه المراجعة ضمن سلسلة من الخدمات التعليمية المجانية التي يحرص ”الخليج 365” على تقديمها، دعمًا للطلاب في هذه المرحلة المصيرية.



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ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة هذا العام سيكون مطابقًا للمواصفات التي تضمن قياس نواتج التعلم بشكل حقيقي، ويراعي مستويات الطلاب المختلفة من خلال التدرج في صعوبة الأسئلة، على أن يكون الامتحان بالكامل من داخل المنهج المُقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي.