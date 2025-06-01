شكرا لقرائتكم خبر عن سفير باكستان يلتقي مفتي الجمهورية لبحث التعاون الديني والتحديات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

التقى سفير باكستان لدى القاهرة، السفير عامر شوكت، اليوم، فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور نظير محمد عياد، في مقر دار الإفتاء المصرية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات الدينية، إلى جانب مناقشة القضايا المشتركة التي تهم العالم الإسلامي.

وأعرب السفير شوكت عن تقدير بلاده، حكومةً وشعبًا، لفضيلة المفتي والدور البارز الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي والتصدي للتطرف. كما أشاد بالدور الريادي لعلماء الأزهر الشريف في ترسيخ قيم الإسلام الحقيقية في مختلف أنحاء العالم.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وعلى رأسها خطاب الكراهية الذي يمثل تهديدًا حقيقيًا للسلم المجتمعي والتعايش بين الأديان والثقافات.

من جانبه، أكد فضيلة المفتي الدكتور نظير محمد عياد عمق العلاقات بين مصر وباكستان، مشيرًا إلى ما تحظى به إسلام أباد من تقدير كبير داخل الأوساط الدينية والثقافية في مصر كدولة إسلامية شقيقة ذات مكانة مرموقة. واستعرض المفتي خلال اللقاء زيارته الأخيرة إلى باكستان، والتي التقى خلالها عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء، مشيدًا بحفاوة الاستقبال ودفء العلاقات بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، عبر المفتي عن تمنياته الخالصة للشعب الباكستاني بمزيد من الاستقرار والازدهار.