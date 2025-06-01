شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مستشفى غسيل الكلى الوحيد شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد "مستشفى نورة الكعبي لغسيل الكلى" شمال قطاع غزة، بحسب ما نشرت وسائل إعلام فلسطينية، كما قصفت قوات الاحتلال عددا من البنايات السكنية في مدينة غزة.

ومستشفى نورة الكعبي لغسيل الكلى هو الوحيد في شمال القطاع لغسيل الكلى، كان يخدم العشرات من المرضى في مناطق بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا، وقرية أم النصر، وقد تضرر بسبب استهداف الاحتلال له عدة مرات، ما أدى إلى تلف أجهزة غسيل الكلى إذ لم يبق منها إلا 8 فقط، إلى أن تم نسف المستشفى اليوم بشكل كامل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,418، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 124,190، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 37 شهيدا (منهم خمسة شهداء انتُشلت جثامينهم)، و136 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.