شكرا لقرائتكم خبر عن حفرة عميقة ونفق 9 أمتار داخل تشير للتنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

علم ”الخليج 365” بقيام لجنة من آثار الأقصر بفحص موقع الاشتباه في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بمنطقة المساكن في وسط مدينة الأقصر، وأكدت اللجنة في تقريرها أن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار بعمق 5 أمتار أسفل القصر، وذلك عقب الاستماع إليهم من رجال النيابة العامة بالأقصر في الواقعة.

وكشفت المصادر، أن اللجنة قامت بمعاينة موقع الحفر يوم السبت بعد استدعاؤها من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر الذي تواجد في موقع الحادث ليلة وزير الوزير، وفى اليوم الثانى مساء اليوم الأحد، قامت اللجنة بالمعاينة للمرة الثانية وتبين أن الحفر عبارة عن حفرة مربعة في آخر غرفة في قصر الثقافة بعمق 5 أمتار ونفق أرضي بطول يصل لـ9 أمتار، واستمتع النيابة لأقوال فريق اللجنة من منطقة آثار الأقصر والتي أكدت بأن تلك المواصفات تعتبر واقعة تنقيب عن الآثار.

وكان قد انفرد ”الخليج 365” بنشر خبر وتفاصيل واقعة إحباط محاولة التنقيب عن الآثار أسفل شقة تابعة لفرع ثقافة الأقصر في منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، قبل 24 ساعة من زيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لتفقد قصري ثقافة الأقصر والطفل بمدينة الأقصر والذي يخضع حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعلى أثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.

كما إنفرد ”الخليج 365” ظهر أمس السبت، بنشر أول تفاصيل عن الواقعة، حيث نجح رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، في إحباط محاولة أحد المقاولين بالتنقيب عن الآثار عبر أنفاق تم حفرها أسفل عدد من منازل منطقة أبو الجود في وسط مدينة الأقصر، حيث تم العثور على حفرة مربعة الشكل أسفل أحد الشقق التابعة لفرع ثقافة الأقصر خلال تشطيبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجارى ضبط المتهمين في حفر الأنفاق أسفل المنازل لاتخاذ اللازم بحقهم.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إخطاراً من اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، يفيد بعثور موظفي فرع ثقافة الأقصر داخل إحدي الشقق في عمارات إسكان أبو الجود على حفرة مربعة في إحدي الغرف، وذلك لدى ترك الشقة لأحد المقاولين لتشطيبها مؤخراً، وتبين إنه كان يقوم بعمليات الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل ذلك العقار والمنازل المجاورة، وانتقل لموقع الحادث محافظ الأقصر والقيادات الأمنية، وتقرر غلق الحفرة والبحث عن المقاول لضبطه والتحقيق معه.



الغرف بها نتائج الرديم من الحفر داخل قصر الثقافة



تنقيب عن الآثار بعمق 5 متر ونفق أرض بعرض 9 أمتار