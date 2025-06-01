شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر تعليمات بتوسيع العمليات العسكرية ضد غزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 08:18 م

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الأركان أصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى جنوب وشمال قطاع غزة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن قواته "تواصل العمل بوتيرة مدروسة لتحقيق كل أهداف القتال بإعادة جميع رهائننا والقضاء على حماس.

ورغم كل ذلك تواصل جمهورية مصر العربية ودولة قطر جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة ارتكازاً على مقترح المبعوث الأمريكي "ويتكوف" وبما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس هذا المقترح.