شكرا لقرائتكم خبر عن توفير الرعاية الطبية للحجاج المصريين خلال تأدية مناسك الفريضة بالسعودية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة الصحة والسكان على توفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج المصريين خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الفريضة من خلال البعثة الطبية في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الرعاية الطبية لحجاج الجمعيات الاهلية ، وحرص الدكتور محمد مصطفى رئيس البعثة الطبية بوزارة الصحة والسكان ، والدكتورة رشا خضر، نائب رئيس البعثة الطبية بوزارة الصحة على عقد اجتماع مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ، لمتابعة آخر الاستعدادات الطبية الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين بعثات الحج المختلفة لضمان أفضل رعاية صحية للحجاج المصريين.

وفى إطار الحرص على توفير الرعاية للحجاج تم الاتفاق على تعزيز التغطية الطبية داخل أماكن إقامة الحجاج، من خلال تزويد بعض الفنادق بعدد إضافي من العيادات الطبية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات مرضية طارئة دون الحاجة إلى نقل الحجاج لمسافات بعيدة.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد مصطفى رئيس البعثة الطبية كان قد أشار إلى إن عدد الحجاج الذين تلقوا خدمات علاجية في العيادات حتى الآن بلغ 21 ألف حاج، لافتا إلى أن الحالات التي احتاجت إلى النقل للمستشفيات السعودية تلقت العلاج الكامل، وأن 41 حاجًا خرجوا بالفعل بعد تحسن حالتهم الصحية وعودتهم إلى فنادقهم.