شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يستقبل سفير تايلاند بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في تدريب المفتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، السفير "تاناوات سيريكول" سفير مملكة تايلاند بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية فى مملكة تايلاند، لا سيما فى مجال تدريب المفتين وتأهيلهم.

وخلال اللقاء، استعرض المفتى جهود دار الإفتاء المصرية فى مجال إعداد وتأهيل المفتين، مشيرًا إلى أن الدار تمتلك منظومة تدريبية متكاملة تسهم فى دعم الخطاب الدينى والإفتائى الرشيد محليًّا وعالميًّا.

وأكد، عمق العلاقات التى تربط مصر بمملكة تايلاند، مشددًا على أن دار الإفتاء ترحب دومًا بتقديم خبراتها لكافة المؤسسات الدينية حول العالم، مبديًا استعداد الدار لتقديم مزيد من برامج التدريب والتأهيل لعلماء تايلاند، بما يشمل مهارات الإفتاء، ومواجهة الفكر المتطرف والإلحادي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجال الإفتاء، فضلًا عن التدريب على الدعم فى مجال الإرشاد الزواجى وتعزيز التماسك الأسري.

وقال المفتي: "دار الإفتاء أصبحت بيت خبرة عالميًّا فى مجال صناعة الإفتاء، ونحرص على تعميم تجربتنا الناجحة بما يعزز من قدرات المؤسسات الدينية فى العالم الإسلامى على مواجهة التحديات الفكرية والمعرفية المعاصرة".

من جانبه، أعرب السفير التايلاندى عن تقديره لجهود دار الإفتاء المصرية فى خدمة قضايا العالم الإسلامي، مشيدًا بالتطور الكبير الذى تشهده الدار فى مجالات التدريب والإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا تطلعه بلاده إلى تعزيز أواصر التعاون مع دار الإفتاء المصرية، والاستفادة من خبراتها العريقة، خاصة فى تدريب المفتين وتطوير الخطاب الدينى المعتدل فى تايلاند، بما يسهم فى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.