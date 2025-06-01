شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تكثف حملاتها على الشوادر وأماكن بيع الأضاحي للتأكد من سلامتها والان مع تفاصيل الخبر

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات المرور والمتابعة على الشوادر وأماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة وصحية.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم تشكيل لجان للمتابعة الدائمة والمستمرة، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحي للحفاظ على صحة المواطنين، الشوادر وأماكن بيع الأضاحي، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، وتحت إشراف نائب وزير الزراعة، ذلك فضلا عن عقد ندوات توعوية حول طرق إيواء الاضاحي ومراعاتها وتغذيتها، فضلا عن توعية المواطنين وإرشادهم بالتوصيات اللازمة والإجراءات اللازمة عند اختيار الأضاحي السليمة.

وأشار سليمان إلى أنه تم التنسيق مع كافة مديريات الزراعة بالمحافظات والإدارات الزراعية التابعة لها، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحى، والتواصل الفورى مع القطاع فور حدوث أى مشكلة لتذليلها فى حينها، وذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، وخاصة مع زيادة إستهلاك اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، قال الدكتور حامد الاقنص رئيس الهيئة العامة للخدمة البيطرية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان جاهزيتها التامة خلال فترة العيد، لافتا إلى أنه تم البدء بالفعل بزيارات وجولات ميدانية مكثفة تشمل مختلف المحافظات، بهدف متابعة تجهيزات المجازر، والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية والفنية.

وتابع أنه تم تفعيل حالة الطوارئ بجميع مديريات الطب البيطري، بحيث تشمل عددا من الإجراءات من بينها: تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية تعمل على مدار الساعة خلال فترة العيد، كذلك التنسيق اليومي والمباشر بين غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات المركزية بالهيئة، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو طوارئ، فضلا عن ضمان السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية

وأهاب رئيس الهيئة بجميع العاملين في قطاعات الطب البيطري والمجازر الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة، والتعاون التام مع فرق التفتيش والغرف المختصة، حرصًا على أداء المهام بكفاءة تامة، وضمان موسم عيد آمن وصحي للمواطنين.