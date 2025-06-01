شيخ الأزهر يستقبل وزير خارجية جامبيا لتعزيز دعم الأزهر الدعوى والتعليمى

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القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، مامادو تانغارا، وزير خارجية جامبيا؛ لبحث سبل تعزيز دعم الأزهر الدعوي والتعليمي لأبناء جامبيا.

وخلال اللقاء، أكَّد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تجمع الأزهر بجامبيا، مشيرًا إلى استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسيَّة المخصصة لأبناء جامبيا للدراسة في الأزهر، وبما يلبِّي احتياجات المجتمع الجامبي، وتدريب الأئمة الجامبيين في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعَّاظ، وصقل مهاراتهم في التعامل مع القضايا المعاصرة المتعلِّقة بمنهج الإسلام في التعايش والتعامل مع الآخر والمرأة في الإسلام، وغيرها من القضايا التي تستغلها الجماعات المتطرِّفة في تشويه صورة هذا الدِّين الحنيف.

وشدَّد شيخ الأزهر على أنَّ الشعب الفلسطيني يتعرض لأسوأ إبادة جماعية وتطهير عرقي منذ ما يقارب العامين كاملين، وتركه وحده ليواجه مصيره في ظل تخاذل دولي وضعف أممي لم يسبق لهم مثيل، مشيرًا إلى أنَّ الكيان الصهيوني ارتكب أبشع المجازر في التاريخ الحديث، وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، ودمَّر المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، مصرحًا: "هذا الكيان أثبت أنه ضد الإنسانية".

من جانبه، أعرب وزير خارجية جامبيا عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام، وتقدير بلاده لما يقوم به الأزهر من جهود في خدمة أبناء جامبيا، مصرحًا:" أشكركم على الدعم الكبير الذي تولونه لأبناء جامبيا الذين يدرسون في الأزهر، وفي بلادنا من خلال مركز الأزهر لتعليم اللغة العربيَّة الذي افتتحناه وتخرج فيه ٦٠ طالبًا.

وأوضح تانغارا، أنَّ أبناء جامبيا يتطلَّعون للدراسة في الأزهر الشريف؛ لما يحظى به من مكانةٍ كبيرةٍ لدى شعبه، مشيدًا بحكمة فضيلة الإمام الأكبر وتوصياته ودوره الكبير في التعريف بالإسلام ومنهجه الوسطي الحقيقي من مختلف القضايا، مضيفًا:"يمكنكم أن تعتبروني سفيرًا للأزهر في جامبيا وفي منظمة التعاون الإسلامي التي نترأسها في الوقت الحالي، ونشكركم على زيادة أعداد الطلاب الجامبيين، وعلى مقترح تدريب أئمة جامبيا في الأزهر، وسوف أتابع هذا الموضوع فور عودتي إلى جامبيا".