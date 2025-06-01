شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعي: قيد 10 من خريجي فلسطين مجانا تكريما لأم الشهداء آلاء النجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرّرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي قيد عشرة من خريجي كليات العلاج الطبيعي بدولة فلسطين في جداول العضوية بالنقابة مجانًا، وذلك تقديرًا لصمودهم وتكريما للدكتورة آلاء النجار، التي فقدت 9 من الأبناء وزوجها جراء العدوان على غزة، ولما قدمته من تضحيات باعتبارها واحدة من الكوادر الطبية الفلسطينية.

وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن هذا التكريم يأتي تعبيرا عن التقدير العميق من الشعب المصري ونقاباته المهنية لنضال الشعب الفلسطيني، خاصة الكوادر الطبية التى تقف فى الخطوط الأمامية رغم القصف والمعاناة.

وأشار البيان إلى أن الدكتورة آلاء النجار، الملقبة بـ"أم الشهداء"، استشهد زوجها الطبيب الدكتور حمدي النجار، وجميع أبنائهما التسعة.

وأكد نقيب العلاج الطبيعي أن قرار قيد الخريجين الفلسطينيين بدون رسوم هو "أقل ما يمكن تقديمه"، دعمًا للأشقاء في فلسطين، واستمرارًا لمواقف النقابة الراسخة تجاه القضايا العربية العادلة.