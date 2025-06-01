شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ممثل البرنامج الإنمائي: شرم الشيخ أصبحت مدينة خضراء بكل ما تحمله الكلمة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي أُعلن خلاله انضمام مدينة شرم الشيخ رسميًا إلى شبكة ICLEI العالمية، مقدّما التهنئة إلى جمهورية مصر العربية على هذا الإنجاز البيئي المهم.

وقال غيمار ديب: "يسعدني أن أشارك اليوم في هذا الحدث، وأتوجه بالتهنئة لمصر على هذا الانضمام المستحق. يُشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يكون جزءًا من رحلة التحول الأخضر التي تشهدها شرم الشيخ."

وأضافت أن الجهود التي قادتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لتحديث البنية التحتية في المدينة، جعلت من شرم الشيخ نموذجًا حقيقيًا لمدينة خضراء بكل ما تحمله الكلمة من معنى.