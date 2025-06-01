شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تُعيد تشكيل هويتها كأول مدينة سياحية خضراء بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن انضمام مدينة شرم الشيخ إلى الشبكة العالمية (ICLEI) كأول مدينة مصرية هو تتويج حقيقى لجهود الدولة المصرية فى تحقيق تنمية مستدامة على أرض الواقع.

وقال المحافظ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد للإعلان عن انضمام شرم الشيخ رسميًا للشبكة الدولية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قمة المناخ COP27 لم تكن مجرد حدث عالمى استضافته مصر، بل شكلت نقطة تحول فى هوية المدينة، ورسخت توجهًا جديدًا لجعل شرم الشيخ نموذجًا دوليًا لمدن السياحة الخضراء.

وأضاف: "نسعى خلال العام الحالى والقادم فى المحافظة لتفعيل استراتيجية شرم الشيخ الخضراء، بالتوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص وتطبيق منظومة جديدة للتقليل من استخدام البلاستيك وتحسين كفاءة البنية التحتية البيئية."

وأشار المحافظ إلى أن جهود التنمية المستدامة فى جنوب سيناء لا تتوقف، وأن هناك سعيًا حثيثًا لتحويل المحافظة إلى وجهة رائدة فى السياحة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن ما يجرى تنفيذه حاليًا هو تغيير فعلى نحو بيئة صحية ومستقبل مستدام.