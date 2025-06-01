شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: فتح 23 مجزرًا مجانًا أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فتح مجازر المحافظة مجانًا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين وتحفيزهم على الذبح داخل المجازر المعتمدة حفاظًا على البيئة والصحة العامة والنظافة إلى جانب الحد من الذبح العشوائي في الشوارع على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المجازر التي تقرر فتحها مجانًا وعددها 23 مجزرًا تشمل مجزر المنيب بشارع المذبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان بقرية وردان بمنشأة القناطر ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة بنهاية الشارع السياحي بالمنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجزر سقارة ومجزر الشوبك الغربي بالبدرشين ومجزر العياط ومجزر المتانيا بالعياط ومجزر الصف بمدينة الصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجزر القبابات ومجزر البرمبل بأطفيح ومجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر دينا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 وهو مجزر خاص ومجزر البشاير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 76 بمنطقة ريجوا وهو أيضًا مجزر خاص.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة التأكد من جاهزية المجازر ورفع كفاءتها لاستقبال المواطنين بالمجان خلال أيام العيد مع تواجد الأطباء البيطريين بشكل دائم للكشف على الذبائح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين وتقديم الخدمة دون أي مقابل.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة حفاظًا على المظهر الحضاري للشوارع والميادين ودعم جهود المحافظة في مواجهة الذبح العشوائي والحفاظ على البيئة والصحة العامة.