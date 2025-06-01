شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: رغم التحديات.. مصر تضع البيئة والاستدامة في قلب التنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن إعلان مدينة شرم الشيخ كأول مدينة مصرية تنضم إلى الشبكة العالمية (ICLEI) يمثل تتويجًا لجهود الدولة المصرية في مجال الاستدامة، ويعكس التزامها الثابت بمسار التنمية البيئية المتكاملة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وقالت فؤاد خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الانضمام الرسمي لشرم الشيخ إلى شبكة ICLEI، إن الدولة المصرية تواصل المضي قدمًا بخطى ثابتة نحو دمج البُعد البيئي في خطط التنمية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن البيئة ضرورة لبناء مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

وأضافت: "نحن نؤمن أن كل شبر من أرض مصر يمكن أن يتحول إلى مساحة مستدامة، ونضع الإنسان في قلب هذه المعادلة، ليكون شريكًا فاعلًا في حماية البيئة وتحقيق التنمية."

وشددت على أن الانضمام لهذه الشبكة الدولية لا يأتي فقط كتقدير للجهود الوطنية، بل كجزء من مسار طويل بدأته مصر، من خلال مؤتمرات دولية كبرى استضافتها شرم الشيخ، وانتهى بمؤتمر المناخ COP27 الذي أثبت قدرة المدينة على التحول إلى نموذج واقعي للمدن الخضراء.

كما نوهت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة المصرية تعمل رغم التحديات على تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة الجديدة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مشيرة إلى أن المشروع المتكامل لمدينة "جرين شرم الشيخ" يُعد خطوة متقدمة في هذا الاتجاه.

جاء المؤتمر بحضور اللواء د. خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، و م. محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم الشيخ"، وغيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.