شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يحضر إطلاق "جائزة بطرس بطرس غالي للدبلوماسية والسلام والتنمية" والان مع تفاصيل الخبر

شَهدَ المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، فعَّاليات الجلسة الافتتاحية لإطلاق "جائزة بطرس بطرس غالي للدبلوماسية والسلام والتنمية"، والتي أطلقتها الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الجمعية ورئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، تكريماً لمسيرة الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والتي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور لفيف من قيادات جامعة الدول العربية والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والسفارة الفرنسية وكبار الشخصيات العامة.

وأكَّد رئيس الهيئة، أن الدكتور بطرس بطرس غالي، خاض مسيرة حافلة محليًا وإقليميًا ودوليًا كان فيها رمزًا للسلام والتفاهم بين الأمم، وأفنى عمره من أجل عالم أفضل يسوده العدالة والمحبة والسلام عن إيمانٍ راسخٍ بأن تحقيق السلام يأتي من خلال العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وكان له دور بارز في تعزيز حقوق الإنسان والقضايا البيئية خلال الأزمات ونشوب الصراعات المسلحة.



الجلسة الافتتاحية لإطلاق جائزة بطرس بطرس غالي للدبلوماسية والسلام والتنمية (1)



الجلسة الافتتاحية لإطلاق جائزة بطرس بطرس غالي للدبلوماسية والسلام والتنمية (2)



الجلسة الافتتاحية لإطلاق جائزة بطرس بطرس غالي للدبلوماسية والسلام والتنمية (3)



الجلسة الافتتاحية لإطلاق جائزة بطرس بطرس غالي للدبلوماسية والسلام والتنمية (4)



الجلسة الافتتاحية لإطلاق جائزة بطرس بطرس غالي للدبلوماسية والسلام والتنمية (5)



الجلسة الافتتاحية لإطلاق جائزة بطرس بطرس غالي للدبلوماسية والسلام والتنمية (6)



الجلسة الافتتاحية لإطلاق جائزة بطرس بطرس غالي للدبلوماسية والسلام والتنمية (7)



الجلسة الافتتاحية لإطلاق جائزة بطرس بطرس غالي للدبلوماسية والسلام والتنمية (8)