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شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير مهمة يجب اتخاذها قبل السفر للحج.. هيئة الدواء تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 01 يونيو 2025 01:42 م
كشفت هيئة الدواء عن التدابير اللازمة للحجاج قبل السفر والتى تتضمن :-
أولا :- الحصول على التطعيمات اللازمة وشهادة التطعيم الموثقة من وزارة الصحة
ثانيا :- إجراء فحوصات طبية قبل السفر لضمان كفاية استقرار حالتك الصحية
ثالثا :- تجهيز حقيبة طبية تحتوي على الادوات الشخصية والكميات الكافية من الأدوية الأساسية في عبوتها الأصلية
تدابير هامة يجب اتخازها قبل السفر للحج
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