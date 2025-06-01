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تدابير مهمة يجب اتخاذها قبل السفر للحج.. هيئة الدواء تكشف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 01 يونيو 2025 01:42 م

كشفت هيئة الدواء عن التدابير اللازمة للحجاج قبل السفر والتى تتضمن :-

أولا :- الحصول على التطعيمات اللازمة وشهادة التطعيم الموثقة من وزارة الصحة

ثانيا :- إجراء فحوصات طبية قبل السفر لضمان كفاية استقرار حالتك الصحية

ثالثا :- تجهيز حقيبة طبية تحتوي على الادوات الشخصية والكميات الكافية من الأدوية الأساسية في عبوتها الأصلية


تدابير هامة يجب اتخازها قبل السفر للحج

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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