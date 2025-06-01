شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير مهمة يجب اتخاذها قبل السفر للحج.. هيئة الدواء تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأحد، 01 يونيو 2025 01:42 م

كشفت هيئة الدواء عن التدابير اللازمة للحجاج قبل السفر والتى تتضمن :- أولا :- الحصول على التطعيمات اللازمة وشهادة التطعيم الموثقة من وزارة الصحة ثانيا :- إجراء فحوصات طبية قبل السفر لضمان كفاية استقرار حالتك الصحية ثالثا :- تجهيز حقيبة طبية تحتوي على الادوات الشخصية والكميات الكافية من الأدوية الأساسية في عبوتها الأصلية

تدابير هامة يجب اتخازها قبل السفر للحج

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