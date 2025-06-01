شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق زمالة المعلمين يعلن صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة المقررة لتصل إلى 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية (صندوق الزمالة)، أنه سيتم صرف الميزة التأمينية للسادة المعلمين، بعد الزيادة المقررة لتصل إلى 50 ألف جنيه، بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، للمعلمين الذين خرجوا للمعاش من 1 يناير 2025 ، وسيتم الإعلان عن مواعيد الصرف طبقا للزيادة الجديدة.

وأوضح مجلس إدارة الصندوق فى بيان له، أنه تتويجا لجهود مضنية ومتابعة حثيثة من الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية ، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق ، خلال الفترة الماضية، لإنهاء كافة الإجراءات مع هيئة الرقابة المالية التى شملت مراجعة تفاصيل الدراسة الاكتورارية التى تجريها النقابة بشكل سنوى ، وعلى أثر نتائجها يتم زيادة الميزة التأمينية.

وأكد البيان أن الزيادة تأتي بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة التى أجرتها النقابة من خلال أحد المكاتب الاستشارية ، وتقرر من خلالها، الوصول بالميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ودحض الشائعات التى انتشرت خلال الفترة الماضية على عدد من صفحات التواصل الإجتماعى ، التى روجت لعدم وجود زيادة فى الميزة التأمينية، وهو مايخالف الحقيقة التى تعلنها النقابة اليوم بأنه سيتم صرف الميزة التأمينية طبقا للزيادة المقررة.

وتؤكد النقابة، أن المعلمين الذين قاموا بالصرف طبقا للمبلغ قبل الزيادة وتسلموا 42 ألف جنيه، سيتم استكمال المبلغ لهم.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، أننا نجدد العهد لكل المعلمين على مزيد من العمل والعطاء ، والسير على نفس النهج بزيادتها كل عام بعد أن ظلت متوقفة عند 13 ألف جنيه لمدة عقد من الزمن، حتى قدوم مجلس النقابة الحالى ، الذى وضع نهجا بزيادتها كل عام طبقا للدراسة الإكتوارية.