شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير المالية: التوافق على رفع الإعفاء الضريبى للسكن الخاص لـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، التوافق علي رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً ولأسرته له حيث تم زيادة صافي القيمة الإيجارية إلي 50 ألف جنيه، لافتاً إلي أن هناك اقتراحات ومطالبات أخري برفع الحد إلى 60 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.

وحول وضع المنشآت الصناعية، شدد الكيلاني على أنها تُعد منشآت ذات طبيعة خاصة لا ينطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية، مشيرا إلى وزيري المالية والصناعة يضعان آليات تطبيق تناسب خصوصية هذا القطاع.

وأشار "الكيلاني" إلى أن وزارة المالية تحملت بالفعل الضريبة العقارية عن المصانع حتى عام 2026، في إطار دعم هذا القطاع الاستراتيجي، لافتاً إلي أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، الذي يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وركيزة أساسية في رؤية الدولة 2030، قائلا " لا نستطيع المساس بهذا القطاع"

ولفت "الكيلاني" إلي مضي الدولة قدما في التيسير والتسهيل، لاسيما ووجود بعض الخلافات والنزاعات حول تطبيق الضريبة العقارية، وصلت إلى ساحات القضاء نتيجة اعتراضات متبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب على تقييمات العقارات، قائلا : "هذه الأوضاع تخلق حالة من الجمود وتُؤجج النزاعات الضريبية مما استلزم وضع حلول عاجلة لإنهاء تلك الخلافات وتسوية الأمور بشكل حاسم".