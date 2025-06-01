شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الثانى ، خلال ساعات ، ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2025 للفصل الدراسي الثانى، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:
1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية هنــــــــــا..
2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.
3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.
4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.
5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.
6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.
وكانت قد بلغت نسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%)، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية (84.69%)، وجاءت نسبة النجاح في البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية (98.1%)، أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (99.7%)، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (99.3%)، وفي الصف الأول الثانوي أدبي (100%)، وفي الثاني الثانوي أدبي (100%)، والصف الأول الثانوي علمي (99.7%)، والصف الثاني علمي (100%)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية (46.70%).
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