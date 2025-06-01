شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوم مجانا.. الأتوبيس الترددي يبدأ العمل على الطريق الدائرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فتح الأتوبيس الترددى أبوابه لاستقبال الركاب بشكل مجانى فى أول يوم عمل للجمهور، حيث شهد الأتوبيس إقبالا كبيرا من المواطنين فى أولى ساعات تشغيله للجمهور، حيث حرص الكثير على تجربة الحافلات الجديدة التى تعمل بالكهرباء وتسير على الطريق الدائرى.

وأعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها أنه تم اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطه بطول 35 كم، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة و تشغيل المرحلة الاولى من المشروع لخدمة مستخدمي الطريق الدائري.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المرحلة الاولى التى سيتم تشغيلها لجمهور الركاب تشمل عدد 14 محطة وهى محطات ( عدلى منصور "محطة غير نمطية " - عدد 2 محطة سطحية بكوبرى مشاه " بهتيم واكاديمية الشرطة " – عدد 11 محطة سطحية بنفق مشاه " وهى محطات (إسكندرية الزراعى و العقيد احمد عبدالرحيم و شبرا بنها و مسطرد والخصوص و المرج و القلج ومؤسسة الزكاة و الفريق إبراهيم العرابى و السلام وطريق السويس" ) كما أشار البيان إلى كيفية الوصول إلى كل محطة من هذه المحطات والمناطق التى تخدمها كل محطة كالتالى :

1. محطة اسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة طريق مصر اسكندرية الزراعي و القادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائرى.

2. محطة العقيد احمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة الشرقاوية و القادمين من القري التابعة مثل ميت حلفا و ميت نما و توابعهم

3. محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة المتجه الى طريق شبرا بنها الحر و محور الفريق العصار

4. محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال كوبري مشاه و تخدم المحطة منطقة بهتيم و غرب شبرا الخيمة و كذلك شارع نادي اسكو و توابعهم من القرى و العزب

5. محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مسطرد و ترعة الاسماعلية و طريق الاسماعلية الزراعى و طريق بلبيس و المتجهين الى الاميرية و المطرية

6. محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة الخصوص و العزب التابعة لها

7. محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة و محور المرج الخانكة و تتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج

8. محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة القلج و طريق محمد نجيب و توابعهم

9. محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس و توابعهم من القرى و العزب

10. محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة شارع ال100 كما تخدم منطقة الحرفيين و توابعهم

11. محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة منطقة السلام و موقف السلام و وكذلك مدينة النهضة و استاد السلام

12. محطة عدلى منصور ( وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور و القادمين من جسر السويس و الهايكستيب والعبور وطريق الاسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT

13. محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاهو تخدم المحطة طريق القاهرة/السويس و القادمين من مدينة نصر و الماظة و المتجهين الى التجمع الأول و العاصمة الادراية

14. محطة اكاديمية الشرطة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال كوبري مشاه و تخدم المحطة منطقة االزهراء مدينة نصر و التجمع الأول و اكاديمية الشرطة

وأوضح بيان الوزارة أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث انه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وان هذه الاتوبيسات ستقدم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة الى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة كما سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج و تقاطع مسطرد بالإضافة الى أن هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و ( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور(

وتم خلال الفترة الماضية الاطمئنان على نتائج منظومة تدريب كل سائقي الاتوبيسات المخصصة للمرحلة الأولى على المسار المخصص له واماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس واخر حيث سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيس في الساعة وستصل مدة التقاطر الى دقيقة ونصف في أوقات الذروة وذلك لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مع التأكيد على انه خلال المرحلتين الاولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 اتوبيسي كهربائي مكيف الهواء سعة كل أتوبيس 66 راكب بما يعادل ( 5 ميكروباص ) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين وحيث تم انتاج هذه الاتوبيسات محليا في مصر وذلك في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي .

جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 113كم ويشمل عدد 48 محطة بالإضافة ومواقف و محطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطه وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنه عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى بعد نهو التوسعة بتلك المسافة.



استقبال الركاب بشكل مجانى فى أول يوم عمل للجمهور



الأتوبيس الترددي يبدأ عمل على الطريق الدائرى



إقبال كبير من المواطنين فى أولى ساعات تشغيله