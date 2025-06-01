شكرا لقرائتكم خبر عن 30 سؤالًا فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. حل واختبر مذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة (الشعبة العلمية) عن أسئلة وتدريبات تساعدهم في مراجعة المادة بشكل سريع ومبسط والتدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي، التي تنطلق 15 يونيو الجاري.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة في مادة الفيزياء بنظام (الاختيار من متعدد)، من إعداد إيهاب المصري، أستاذ الفيزياء، يستطيعون من خلالها التدريب على شكل أسئلة الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح.



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لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

وتعتمد امتحانات الثانوية العامة على نظامين فى الامتحان، نظام يتعلق بالطلاب دفعة العام الدراسى الجارى 2024/2025، ويحتسب المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب من 320 درجة، بعد هيكلة الثانوية العامة، الذى تم فى أغسطس 2024، حيث أن هناك 5 مواد فقط مضافة للمجموع وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والكيمياء والأحياء، لطلبة علمى علوم.

ويحتسب المجموع الكلى لطلاب النظام القديم فى الثانوية العامة من 410 درجات، حيث أن هناك 7 مواد لكل شعبة مضافة للمجموع ففى الشعبة الأدبية توجد مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.