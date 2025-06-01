شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: شرم الشيخ أول مدينة مصرية تنضم إلى شبكة "ICLEI" العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اختيار مدينة شرم الشيخ كأول مدينة مصرية تنضم إلى الشبكة العالمية "ICLEI"، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، والتزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال إشراك المجتمع المحلي كجزء أساسي من العملية التنموية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن انضمام شرم الشيخ للشبكة الدولية، بحضور اللواء د. خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، و م. محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم الشيخ"، و غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رحلة تحول شرم الشيخ إلى مدينة مستدامة لم تبدأ من اليوم، بل كانت سلسلة من الخطوات المتواصلة بدأت مع استضافة المدينة لعدد من المؤتمرات البيئية، وتُوجت باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي مثل نقطة تحول مهمة وأثبت أن شرم الشيخ مدينة خضراء حقيقية على أرض الواقع.

وأضافت أن حجم الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة في شرم الشيخ بلغ نحو 800 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مسارات مخصصة للعَجل وتعزيز فكرة "العجل التشاركي"، وتطوير منظومة النقل المستدام.

وشددت فؤاد على أن "الفكرة ليست فقط في جمع المخلفات أو فصلها، بل في إعادة تدويرها بطرق آمنة تحقق قيمة مضافة وتحافظ على البيئة"، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي، ترتكز على أن أساس الاستدامة هو الإنسان، وأن إشراك المواطنين والمجتمعات المحلية في الحفاظ على المحميات الطبيعية جزء لا يتجزأ من مستقبل أكثر استدامة.

كما أكدت على أهمية التعاون مع المجتمع المحلي والعربي والدولي لدعم هذا التحول، معتبرة أن شرم الشيخ أصبحت نموذجًا يُحتذى به في مدن أخرى تخطو نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة.