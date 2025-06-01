شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تشغيل قطارات العيد الإضافية اليوم وبدء حجز القطارات المخصوصة غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تشغيل قطارات العيد الإضافية اليوم وبدء حجز القطارات المخصوصة غدا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..نشاط مكثف للرئيس السيسى خلال النصف الثانى من مايو.. فيديو
نشرت رئاسة الجمهورية، فيديو، بالأنشطة والزيارات والاجتماعات التى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال النصف الثاني من شهر مايو.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تناول واقع الاهتمام بالطاقة الشمسية في مصر، حيث تناول الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، وفرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر، ومؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر -قطاع الطاقة الشمسية- في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية، مع شرح لآفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر.
تود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توضح، في إطار ما تعرضت له صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من محاولات اختراق سيبراني معقدة صباح اليوم، أن فريق تقنية المعلومات والأمن السيبراني التابع لها قد قام على الفور بالتعامل مع هذه التهديدات بنجاح وإحباط هذه الهجمات السيبرانية بفعالية.
تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم تشغيل قطارات العيد الإضافية، والتى تعمل علاوة على القطارات الحالية والمخصوصة، طوال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك 2025، ويتم طرح التذاكر الخاصة بها للجمهور يوم السفر.
فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، من اليوم 1 يونيو حتى 30 يونيو 2025، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg).
ناشدت وزارة النقل المواطنين مستخدمي الطريق الدائري المشاركة معها في التوعية بعدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق بما يعرض حياة المواطنين للخطر، ويتسبب في الإضرار بصحة المواطنين والبيئة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
استشهاد زوج الطبيبة آلاء النجار المفجوعة بفقد أبنائها التسعة في قصف للاحتلال
أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد الدكتور حمدي النجار، والد الأطفال التسعة الذين استشهدوا في قصف جوي استهدف منزل العائلة في خان يونس قبل نحو أسبوع، وزوج الطبيبة آلاء النجار.
أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تفجير قطار عسكري روسي في منطقة ميليتوبول، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 1 يونيو 2025، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز ضد ماميلودي صن دوانز فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام صن داونز مكوناً من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.
خط الوسط: أحمد عاطف "قطة" - وليد الكرتي - بلاتي توريه.
خط الهجوم: فيستون مايلي - إبراهيم عادل - ومصطفى فتحي.
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