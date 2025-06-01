أخبار مصر.. تشغيل قطارات العيد الإضافية اليوم وبدء حجز القطارات المخصوصة غدا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تناول واقع الاهتمام بالطاقة الشمسية في مصر، حيث تناول الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، وفرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر، ومؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر -قطاع الطاقة الشمسية- في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية، مع شرح لآفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر.

تود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توضح، في إطار ما تعرضت له صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من محاولات اختراق سيبراني معقدة صباح اليوم، أن فريق تقنية المعلومات والأمن السيبراني التابع لها قد قام على الفور بالتعامل مع هذه التهديدات بنجاح وإحباط هذه الهجمات السيبرانية بفعالية. تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم تشغيل قطارات العيد الإضافية، والتى تعمل علاوة على القطارات الحالية والمخصوصة، طوال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك 2025، ويتم طرح التذاكر الخاصة بها للجمهور يوم السفر. فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، من اليوم 1 يونيو حتى 30 يونيو 2025، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg). ناشدت وزارة النقل المواطنين مستخدمي الطريق الدائري المشاركة معها في التوعية بعدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق بما يعرض حياة المواطنين للخطر، ويتسبب في الإضرار بصحة المواطنين والبيئة. أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة. وزارة الصحة: إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بحدائق الأهرام وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى فتح باب التقديم إلكترونيًا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام 2026 السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات عيد الأضحى الإضافية وطرح تذاكر القطارات المخصوصة غدا وزارة التعليم تكشف تفاصيل إحباط محاولات اختراق صفحتها الرسمية على فيسبوك