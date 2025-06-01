شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تنفى صحة الصور المتداولة لامتحان الهندسة الخاص بطلاب الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

نفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، صحة ورقة امتحان مادة الهندسة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الورقة المتداولة لا تمت بصلة لامتحان اليوم الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية.

وقالت المديرية في بيان لها إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مجموعة من الصور مدعين أنها تخص امتحان مادة الهندسة الذى يؤديه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة، اليوم الأحد، وبدورها نفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بقيادة سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صحة الورقة وأنها لا تمت بصلة لامتحان مادة الهندسة التى يؤديها الطلاب الآن داخل لجان الامتحانات.

وأضافت أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2025، حيث يؤدى الطلاب اليوم الأحد امتحان مادتى الجبر والاحصاء لمدة ساعتين، ويعقبه امتحانات مادة الهندسة لمدة ساعتين.

وأشارت إلى أن أعمال التفتيش للطلاب والطالبات تمت قبل الدخول لمقار اللجان للتأكد من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية، لداخل اللجان، لمنع أعمال الغش وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم.