شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولات نوم فندقية بصالات مطار القاهرة لتوفير الراحة والخصوصية للمسافرين والان مع تفاصيل الخبر

وفرت شركة ميناء القاهرة الجوي خدمة جديدة للمسافرين "كبسولات النوم" خاصةً الذين يواجهون فترات انتظار طويلة أو رحلات ترانزيت ممتدة، وهي عبارة عن وحدات صغيرة مغلقة ومكيفة عازلة للصوت توفر بيئة مريحة وآمنة للمسافرين للاسترخاء أو النوم لفترات قصيرة داخل المطار مع إمكانية الحجز المباشر عند الوصول للمطار.

يأتي ذلك في إطار حرص مطار القاهرة الدولي ،على تقديم مجموعة من الخدمات التي تم تصميمها خصيصًا لراحة المسافرين وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وجودة عالية.

وتوفر الكبسولات خصوصية تامة للمسافرين، كما أنها مجهزة بإضاءة قابلة للتعديل وسرير مريح بمفروشات معقمة و Wi-Fiمجاني وشواحن USB و .USB-Cكما تتمتع الكبسولات بأنظمة أمان متقدمة ويتم تغيير المفروشات عقب كل استخدام وتنظيفها وتعقيمها لضمان سلامة المستخدمين.

تم توزيع كبسولات النوم في مختلف مباني الركاب داخل مطار القاهرة الدولي، خاصةً في صالات الانتظار ومناطق الترانزيت حيث يضم مبني الركاب رقم (1) عدد 2 كبسولة نوم وعدد 2 كبسولة فندقية ومبني الركاب (2) يضم 4 كبسولات فندقية بينما مبني الركاب (3) يضم 2 كبسولة نوم و6 كبسولات فندقية.

كبسولات نوم فندقية داخل صالات مطار القاهرة

كبسولات نوم فندقية داخل صالات مطار القاهرة