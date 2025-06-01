شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات بعثة حج القرعة.. إدارة دقيقة تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

في قلب الأراضي المقدسة، وتحديدًا في مكة المكرمة، تعمل غرفة عمليات بعثة حج القرعة كخلية نحل لا تهدأ، على مدار الساعة، لضمان تقديم أقصى درجات الرعاية والتنظيم لحجاج بيت الله الحرام من مصر.

هذه الغرفة، التي تمثل العمود الفقري لبعثة الحج الرسمية، تضم مجموعة كبيرة من الضباط والإداريين تم توزيعهم بدقة على مهام متعددة لضمان انسيابية الخدمات وسرعة التعامل مع أي طارئ.

منذ اللحظة الأولى لوصول الحجاج إلى الأراضي السعودية، تبدأ خطة العمل المُحكمة.

في المطارات، يكون هناك ضابط مخصص لاستقبال الحجاج وتوجيههم إلى الحافلات التي تقلهم إلى مقار إقامتهم، بينما يتولى ضابط آخر مسؤولية متابعة الحقائب والتأكد من وصولها بسلام.

فور صعود الحجاج إلى الحافلات، يتم تسليمهم مفاتيح غرفهم في الفنادق من خلال نظام يعتمد على مسح باركود يُربط بين الحاج وحقائبه، ما يضمن تتبع دقيق لكل ما يخصه.

داخل الفنادق، يشرف ضباط متخصصون على عمليات الاستقبال، ويحرصون على راحة الحجاج وتوجيههم إلى غرفهم بسهولة.

لم تغفل غرفة العمليات الجوانب الصحية، حيث تم تخصيص ضابط طبيب يتولى متابعة الحالات المرضية، ويُنسق مع الفرق الطبية لنقل أي حاج يحتاج إلى رعاية صحية إلى المستشفى.

وإذا استدعت الحالة بقاء الحاج في المستشفى، يتم متابعته لحظة بلحظة حتى خروجه وعودته إلى الفندق.

وفي حال استمرار الحالة المرضية ليوم عرفات، يتم التنسيق مع السلطات الصحية السعودية لتصعيد المرضى إلى عرفات بسيارات إسعاف مخصصة.

أما ضابط الحقائب، فتتمثل مهمته في تتبع الأمتعة، خاصة المفقودة منها، وضمان إعادتها لأصحابها سواء تم فقدها في المطارات المصرية أو داخل الأراضي السعودية.

في حين يتولى ضابط النقل مسؤولية متابعة الحجاج التائهين، حيث يتم إرسال سيارات وضباط للبحث عنهم وإعادتهم إلى أماكن إقامتهم.

ومن أبرز الحالات التي تم التعامل معها مؤخرًا، حالة السيدة أمال إسماعيل التي ضلت الطريق، فتم الاستجابة الفورية من غرفة العمليات وإعادتها إلى الفندق بسلام.

لا يقتصر عمل الغرفة على الخدمات الميدانية فقط، بل تم تخصيص ضابط للحاسب الآلي يتابع على مدار الساعة بيانات الحجاج، ويُحدثها بشكل مستمر لضمان توافر المعلومات اللازمة عند الحاجة.

كما يوجد ضابط للوجبات يتابع بدقة توزيع الطعام على الحجاج خاصة في مشعري عرفات ومنى، وفق نظام منتظم يضمن وصول الوجبات في أوقاتها وبجودة مناسبة.

ويتيح النظام لأسر الحجاج في مصر التواصل مع إدارة البعثة على مدار الساعة للاستفسار عن ذويهم في حال انقطع الاتصال بهم لأي سبب.

وتعمل الغرفة على تمكين الحجاج من التواصل مع عائلاتهم فورًا، ما يخفف من قلق الأسر ويزيد من الطمأنينة.

غرفة العمليات تمثل مثالًا للجاهزية والانضباط، حيث تعمل وفق خطة شاملة تتكامل فيها الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، ليكون تركيزهم الأول والأخير على أداء مناسكهم بروحانية وسكينة.



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