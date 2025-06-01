شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات يتابع حالة الزراعات بمحافظة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، الحقول والزراعات ببعض مراكز محافظة كفر الشيخ، لمتابعة حالة الزراعات، والاستعداد الزراعات الموسم الجديد.

وقال "رزق" أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، للمرور والمتابعة الدائمة وفحص الزراعات وحالتها، وتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

وأشار رزق إلى أنه تم تفقد الحقول والزراعات بمركزي: كفر الشيخ، بيلا، حيث وجد أن نسبة الاخلاء فى الزراعات الشتوية قاربت اكثر من 95%، لافتا إلى أن إنتاجيات المحاصيل الشتوية هذا الموسم، ووفقا للقاءاته مع المزارعين، كانت جيدة ولم تتأثر بالآفات الزراعية خصوصاً محاصيل القمح، الفول، البرسيم والبنجر.

واضاف رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، أن المزارعين قد بدأوا بالفعل، فى زراعة المحاصيل الصيفية: الذرة، الأرز والقطن، والتى كانت فى حالة جيدة، كما أن الاصابات أن وجدت فهى تحت السيطرة وغير مؤثرة، كما تم التأكد من توافر كافة المبيدات المتعلقة بالآفات الرئيسية لدى الجمعيات والمديريات والادارات الزراعية.

وشملت الزيارة تفقد وضع المصائد الكاشفة كأحد طرق الانذار المبكر بالحقول، فضلا عن زيارة الجمعيات الزراعية لمراجعة توفر المستلزمات من المبيدات للآفات الأولية ومستلزمات رصد المصائد من اجسام المصائد والفرمونات وتوزيعها فى الحقول.

وعقد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآقات، اجتماعا موسعا، بحضور مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ المهندس محمد التركاتي، وبعض مدراء العموم، للتأكيد على أهمية التركيز على التوعية والإرشاد وتدريب المهندسين، والمزارعين، وفقا لخريطة انتشار الآفات الزمانية والمكانية التى أعدتها الإدارة المركزية لمكافحة آفات المحاصيل الاستراتيجية لتعميم الفائدة لكافة المزارعين فى التوقيت والمكان المناسبين.

وأشار إلى أهمية التنسيق فيما يتعلق بتوفير المبيدات المناسبة والآمنة، فضلا عن التأكيد على دور عناصر المكافحة الحيوية والتوسع فى استخدامها، مشددا على علاج أية مشكلات تعوق تنفيذ ذلك فى حينه.

وتفقد رزق أيضا معمل انتاج طفيل الترايكوجراما، حيث وجه برفع الكفاءة الإنتاجية ودراسة مدى امكانية انشاء صوب لإنتاج المفترس الاكاروسى للمحافظة بعد تقديم خطة واضحة للتوسع التدرجى لاستخدام هذه المدخلات.

وذكر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن المحاصيل خلال هذه الفترة بحالة جيدة وهناك توجيهات مشددة لمتابعة حالة الآفات بباقى المديريات وتوجيه المزارعين.