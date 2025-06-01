شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: خطوات تدريجية للحد من البلاستيك بالتوافق مع قطاع الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التوافق مع قطاع الصناعة يُعد ركيزة أساسية في مسار الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشددة على أنه لا نستهدف المنع الفوري أو المفاجئ، بل نسير بخطوات تدريجية ومدروسة نحو تقليل الاعتماد على البلاستيك، بالتوافق مع قطاع الصناعة لتبني بدائل صديقة للبيئة.

وقالت الوزيرة، خلال فعاليات إطلاق الحملة الوطنية "قللها"، إن الوزارة حرصت منذ البداية على الحوار مع شركاء الصناعة لفهم احتياجاتهم، موضحة أن التنمية الاقتصادية لا تتعارض مع حماية البيئة، بل يمكن أن تسير جنبًا إلى جنب.

وأضافت: "نسير بخطوات ثابتة نحو بر الأمان، ونعمل على تحقيق انتقال أخضر عادل يراعي متطلبات الصناعة والمجتمع، وفي الوقت نفسه يحد من التأثيرات السلبية على البيئة البحرية والبرية، ويُعزز من وعي المواطن بأهمية الممارسات المستدامة".

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن حملة "قللها" تمثل بداية لتحرك وطني واسع النطاق يهدف إلى رفع وعي المواطن، وفي الوقت ذاته يدعم التغيير داخل القطاع الصناعي بشكل واقعي، يراعي أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك بحضور السفير الياباني في مصر فوميو إيواي، والدكتور باتريك جيلابيرت، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيدو، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.



