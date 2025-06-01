شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك فى اجتماع تطوير منظومة الطلاب الوافدين ضمن مبادرة ادرس بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة حلوان في اجتماع تطوير منظومة الطلاب الوافدين الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن فعاليات المبادرة الوطنية "ادرس في مصر".

وتأتي هذه المشاركة تجسيدًا لرؤية الجامعة في تقديم تجربة تعليمية متكاملة للطلاب الدوليين، ترتكز على جودة الأكاديمية، وتنوع البرامج، والاهتمام بالخدمات المقدمة.

حضر اللقاء وفد من جامعة حلوان ممثلًا عن إدارة الوافدين، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. وضم الوفد كلًّا من الدكتور هيثم سويلم المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، والدكتورة مونيكا موريس نائب المدير التنفيذي، علي سلامة المدير الإداري، وقد جاءت المشاركة الفعالة للجامعة في هذا الاجتماع استمرارًا لدورها الداعم لتوجه الدولة في التوسع في استقطاب الطلاب من مختلف دول العالم.

حيث عُقد الاحتماع برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتأهيل لسوق العمل، الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، وناقش الاجتماع سُبل تحديث منظومة القبول والخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير البيانات الخاصة بالجامعات والبرامج الدراسية المتاحة على منصة "ادرس في مصر"، إلى جانب مناقشة الاستراتيجية المستقبلية للتوسع في تقديم برامج أكاديمية متميزة وتخصصات عصرية تتماشى مع متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.

خلال اللقاء، تم التأكيد على ضرورة إبراز الميزة التنافسية لكل جامعة، والعمل على تحديث منصاتها الإلكترونية ومحتواها الإعلامي الموجه للطلاب الوافدين، مع التركيز على توثيق تجارب الطلاب الدوليين من خلال الفيديوهات التعريفية، وعرض البنية التحتية المتميزة التي تضمها الجامعات المصرية، من معامل وقاعات دراسية ومكتبات ومرافق رياضية وخدمية متقدمة. كما تم استعراض أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة كوسيلة لجذب الطلاب وتوفير بيئة جامعية داعمة ومتكاملة.

ومن خلال هذه المشاركة، اكدت جامعة حلوان، التزامها بتطوير منظومة الطلاب الوافدين بها، والعمل على تحسين الخدمات التعليمية والإدارية والثقافية المقدمة لهم، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية في جعل الجامعات الحكومية مؤسسات تعليمية ذات طابع دولي تستقطب الطلاب من مختلف الجنسيات، وتوفر لهم تجربة تعليمية وإنسانية فريدة داخل الحرم الجامعي.