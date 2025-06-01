شكرا لقرائتكم خبر عن من 4 حتى 6 سنوات عدا يوم.. سن التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم سن التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2025.2026، موضحة أن سن التقدم هو 4 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد، ويكون احتساب سن الطفل من واقع شهادة الميلاد المميكنة فى 1 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن التقديم وتنسيق القبول يتم من خلال المديريات التعليمية ومواقعها الرسمية وفق الأماكن والقاعات المتاحة فى المدارس التجريبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن سن التقدم لرياض الاطفال للعام الدراسي المقبل يستمر حتى 30 يونيو الجارى، وفور القبول المبدئي في تقديم المدارس التجريبي 2026 لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ دفع مصروفات المدارس الرسمية 2026، و يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس رابط تقديم المدارس التجريبي 2026 ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبولومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.