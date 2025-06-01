شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستعرض إنجازات الدولة فى تطوير التعليم الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله أبرز إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، كركيزة أساسية نحو تعليم جامعي عصري يواكب متطلبات سوق العمل، من خلال تقديم برامج ومناهج تعليمية متطورة تعتمد على الجانب التكنولوجي والتدريب العملي التطبيقي، على غرار المناهج المطبقة في الجامعات العالمية.

وتضمن الفيديو مقتطفًا من كلمة رئيس الوزراء خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية، والتي أكد خلالها، أن إنشاء الجامعات الأهلية كانت حلمًا نتطلع إلى تحقيقه، وكان التحدي الأكبر يتمثل في كيفية ترجمة هذا الحلم إلى واقع ملموس.

وأشار رئيس الوزراء، أنه ينبغي أن ننسب الفضل في إنشاء الجامعات الأهلية في وقت قياسي وبأعلى جودة ممكنة، إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الفيديو، أن الجامعات الأهلية تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والتخصصات الدراسية الحديثة من أبرزها: الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب، هندسة الطاقة المتجددة، هندسة الميكاترونيكس، هندسة الفضاء والطيران، والفنون الرقمية.

وأظهر الفيديو أن هذه الجامعات تعتمد على شراكات استراتيجية متعددة مع كبرى الجامعات العالمية، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية وتقديم تجربة تعليمية فريدة.

وأوضح كذلك أن الجامعات الأهلية مجهزة بأحدث المعامل وورش العمل، باستخدام تقنيات تكنولوجية متطورة، لتقديم برامج دراسية متميزة، تسهم في استيعاب العدد المتزايد من الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وهو ما حظي بدعم كبير من القيادة السياسية.

وأكد الفيديو أن هناك 12 جامعة أهلية جديدة ستبدأ بها الدراسة لأول مرة خلال العام الدراسي المقبل، ليرتفع إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر إلى 32 جامعة أهلية.

وشمل الفيديو، استعراضًا للجامعات الأهلية الجديدة، وهي جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.