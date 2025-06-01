شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف تفاصيل إحباط محاولات اختراق صفحتها الرسمية على فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

تود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توضح، في إطار ما تعرضت له صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من محاولات اختراق سيبراني معقدة صباح اليوم، أن فريق تقنية المعلومات والأمن السيبراني التابع لها قد قام على الفور بالتعامل مع هذه التهديدات بنجاح وإحباط هذه الهجمات السيبرانية بفعالية.

وتؤكد الوزارة أن الصفحة الرسمية لها عادت للعمل بكامل طاقتها وبشكل آمن ومستقر، مشيرة إلى أنه تم تفعيل بروتوكولات الأمن السيبراني واتخاذ إجراءات استباقية مشددة من قِبل فريق تقنية المعلومات والأمن السيبراني بالوزارة، وذلك لمنع تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلاً.

كما تؤكد الوزارة أنها تلتزم بتطبيق أعلى معايير الحماية السيبرانية لضمان أمن وسلامة بياناتها ومنصاتها الرقمية.