شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى 2025 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات لطلاب صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي).

تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، ستعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال الأيام القليلة القادمة، مواعيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع طلاب صفوف النقل وطرق الحصول عليها، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بشكل نهائي واعتمادها.

ومن المقرر إتاحة نتائج طلاب صفوف النقل بالمحافظة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وفي المدارس، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عقب انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات.

ونظمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بجميع أنواعه في الفترة من 21 مايو الجارى إلى 27 مايو الجاري، وذلك حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

ودخل طلاب رياض الأطفال والصفوف من الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي والصفين الأول والثانى الإعدادى والأول والثانى الثانوى العام والفنى فى إجازة نهاية العام الدراسى حيث يصل عدد الطلاب فى هذه الصفوف قرابة 22 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الإدارات التعليمية على تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل أول بأول، مشددة على مراعاة الدقة والتأنى لتقدير كراسات الإجابة بشكل صحيح دون أخطاء حتى يحصل كل طالب على حقه كاملًا.

وأشارت إلى أن الأسئلة لها نماذج إجابات ويتم الالتزام بها أثناء التصحيح ورصد الدرجات وتوزيعها على جزئيات الامتحان، مؤكدة أن تصحيح كراسات الإجابة يتم وفق لجان ومقدرين درجات.