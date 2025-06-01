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وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى

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  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 4/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 5/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 6/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 7/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 8/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 9/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 10/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 11/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 12/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 13/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 14/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 15/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 16/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 17/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 18/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 19/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 20/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 21/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 22/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 23/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 24/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 25/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 26/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 27/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 28/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 29/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 30/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 31/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 32/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 33/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 34/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 35/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 36/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 37/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 38/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 39/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 40/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 41/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 42/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 43/44
  • وزارة النقل توجه نصائح مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى 44/44

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ سيد الخلفاوى

الأحد، 01 يونيو 2025 11:10 ص

ناشدت وزارة النقل المواطنين مستخدمي الطريق الدائري المشاركة معها في التوعية بعدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق بما يعرض حياة المواطنين للخطر، ويتسبب في الإضرار بصحة المواطنين والبيئة.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وفي ضوء تنفيذ مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT بطول 113 كم كأحد مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لمستخدمي الطريق الدائري، ومع بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم اليوم الأحد الموافق الأول من يونيو 2025.

وناشدت وزارة النقل المواطنين في بيانها بالآتي:

1. عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجد بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري.

2. العبور إلى الجانب الآخر من الطريق وإلى محطات مشروع الأتوبيس الترددي BRT من خلال كباري المشاة أو الأنفاق المخصصة لذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

3. عدم إلقاء أو حرق القمامة على الطريق الدائري أو في مسار الأتوبيس الترددي لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والمحافظة على البيئة.

4. عدم السير عكس الاتجاه سواء على الطريق الرئيسي أو منازل ومطالع الطريق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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