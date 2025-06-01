شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكدت وزارة الصحة والسكان أن التدخين لا يدمر رئتيك فقط بل يفتح الباب للمرض القاتل "الدرن" للانتقال بين المخالطين.

وتابعت وزارة الصحة أن التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بالدرن (السل) وتدخين الشيشة يسبب انتشار العدوى.وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه فى حال التوقف عن التدخين لمدة 15 ساعة بسبب الصيام فيمكن التوقف لمدة 24 ساعة وأكثر.

وحثت وزارة الصحة والسكان بالإقلاع عن التدخين، وقالت: يجب التوقف عن التدخين .

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن فوائد التوقف عن التدخين، والتى تتضمن :-

1- تحسن وظائف رئتيك.

2- يقل خطر إصابتك بالسرطان.

3- يقل خطر إصابتك بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.