شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد زوج الطبيبة آلاء النجار المفجوعة بفقد أبنائها التسعة في قصف للاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد الدكتور حمدي النجار، والد الأطفال التسعة الذين استشهدوا في قصف جوي استهدف منزل العائلة في خان يونس قبل نحو أسبوع، وزوج الطبيبة آلاء النجار.

استشهاد الطبيب النجار بعد فقدان 9 من أطفاله في قصف إسرائيلي على منزله

وكان الطبيب النجار أصيب في 23 مايو الماضي إصابة خطرة بعد قصف الاحتلال منزله واستشهاد 9 من أطفاله على الفور فيما رقد هو وطفله العاشر آدم في العناية المركزة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده وفقا لما نقلت وكالة أنباء «صفا».

وكانت الطبيبة آلاء، زوجة الطبيب الشهيد وأم الأطفال التسعة الشهداء، أثناء وقوع المجزرة على رأس عملها في مجمع ناصر الطبي بخان يونس تؤدي واجبها الإنساني لإنقاذ المرضى والمصابين في القطاع.