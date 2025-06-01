شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نعمل على خلق مناخ داعم لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام هو مسار تدريجي يتطلب خطوات مدروسة وتوافقًا كاملاً مع القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الأكياس البلاستيكية لها أضرار بيئية واضحة، لكن لا يمكن التوقف عن استخدامها بشكل مفاجئ.

وقالت الوزيرة، خلال كلمتها في إطلاق الحملة الوطنية "قللها"، إن الدولة تسعى إلى خلق مناخ داعم ومتوافق، من خلال الاستثمار في بدائل صديقة للبيئة، والعمل وفق نهج ثابت يحقق التوازن بين حماية البيئة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن المصري.

وأضافت: "نسير بخطوات ثابتة نحو بر الأمان، ونعمل على تحقيق انتقال أخضر عادل يراعي متطلبات الصناعة والمجتمع، وفي الوقت نفسه يحد من التأثيرات السلبية على البيئة البحرية والبرية، ويُعزز من وعي المواطن بأهمية الممارسات المستدامة".

وشددت فؤاد على أن "قللها" ليست مجرد حملة توعوية، بل بداية لسلسلة من الأنشطة والبرامج التي تستهدف بناء وعي مجتمعي واسع بمخاطر الأكياس البلاستيكية، والتشجيع على تبني بدائل صديقة للبيئة أكثر استدامة.

جاء ذلك بحضور السفير الياباني في مصر فوميو إيواي، والدكتور باتريك جيلابيرت، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر، إلى جانب عدد من الشركاء من الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وتعد الحملة الوطنية "قللها" خطوة أولى نحو دعم التوجه الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة من أجل أجيال الحاضر والمستقبل.