شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إعداد استراتيجية للحد من البلاستيك.. و"قللها" خطوة نحو انتقال أخضر عادل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحملة الوطنية "قللها" للحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تمثل انطلاقة مهمة في مسار الانتقال الأخضر العادل في مصر، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبلاستيك بدأت منذ وقت مبكر، بهدف تحقيق توافق تدريجي وفعّال مع القطاع الصناعي.

وقالت الوزيرة، خلال كلمتها في فعاليات إطلاق الحملة، إن "قللها" لا تستهدف المنع الكامل، بل تتبنى نهجًا واقعيًا يقوم على اتخاذ خطوات ناجحة وثابتة بالتعاون مع مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، مضيفة: "تعلمنا كثيرًا من قطاع الصناعة، وندرك احتياجاته لدعم التنمية، لكن تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ خطوات جادة تبدأ بالتقليل، مع توضيح البدائل والفوائد".

وأشارت إلى أن التوافق مع القطاع الصناعي يشمل تطوير شكل الكيس البلاستيكي، وتصنيع منتجات أكثر صداقة للبيئة، ما يعود بالنفع اقتصاديًا أيضًا على المُصنّعين، لافتة إلى أهمية التدرّب على استخدام الأكياس القماش، وتعزيز وعي المواطنين بالفوائد البيئية والاقتصادية لذلك.

وتابعت وزيرة البيئة: "البيئة المحيطة بنا – في البحار والمحيطات والصحراء – تتأثر سلبًا بالاستخدام المفرط للبلاستيك، ولذلك لابد من تبني ممارسات مسؤولة تسهم في حماية كوكبنا وصحة الإنسان".

وجاء إطلاق الحملة بحضور السفير الياباني في مصر، فوميو إيواي، والدكتور باتريك جيلابيرت، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر، إلى جانب عدد من الشركاء من الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وتهدف حملة "قللها" إلى رفع الوعي البيئي والمجتمعي بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتعزيز التحول نحو بدائل مستدامة، بما يسهم في حماية البيئة وصحة المواطنين، ويعكس التزام مصر بأجندة التنمية المستدامة 2030.