شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وشروط التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2026 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 10:14 ص

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل كالتالى:

يبدأ أولياء الأمور الراغبين في تقديم المدارس التجريبي للعام الدراسى 2026 بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية للغات بالتسجيل الإلكتروني من اليوم 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2025.

رابط التقديم في المدارس التجريبية 2026 وشروط القبول لمرحلة رياض الأطفال



- التقديم إلكترونيا يكون عبر مواقع المديريات التعليمية وبوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرابط التالي اضغط هنا..

- سن تقديم المدارس التجريبي 2026 لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عند تقديم المدارس التجريبي 2026 ، عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها.

- فور القبول المبدئي في تقديم المدارس التجريبي 2026 لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ دفع مصروفات المدارس الرسمية 2026.

- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس رابط تقديم المدارس التجريبي 2026 ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.