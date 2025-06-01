شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وشروط التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2026 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالأحد، 01 يونيو 2025 10:14 ص
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل كالتالى:
يبدأ أولياء الأمور الراغبين في تقديم المدارس التجريبي للعام الدراسى 2026 بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية للغات بالتسجيل الإلكتروني من اليوم 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2025.
رابط التقديم في المدارس التجريبية 2026 وشروط القبول لمرحلة رياض الأطفال
- التقديم إلكترونيا يكون عبر مواقع المديريات التعليمية وبوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرابط التالي اضغط هنا..
- سن تقديم المدارس التجريبي 2026 لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.
- يتم تنسيق الطلاب عند تقديم المدارس التجريبي 2026 ، عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها.
- فور القبول المبدئي في تقديم المدارس التجريبي 2026 لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ دفع مصروفات المدارس الرسمية 2026.
- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس رابط تقديم المدارس التجريبي 2026 ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.
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