شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة السريانية: عيد دخول العائلة المقدسة مصر يؤكد أنها لوحة فنية من خريطة العالم عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

يؤكد الأب فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، أن عيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر يتجاوز حدود الكنيسة ليصل إلى قلب الوطن، قائلاً: "عيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر هو عيد فريد ومتميز، لا يخص الكنيسة وحدها، بل يمتد أثره إلى مصر بأكملها، وإلى كل إنسان يعيش على أراضيها المبارك. هو عيد مصري في عمقه الروحي والوطني".

يتحدث الأب فيليبس، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن المشقة التي واكبت العائلة المقدسة في رحلتها، مشيرًا إلى أن "الظروف التي صاحبت تنقلهم كانت شاقة ومليئة بالمخاطر والخوف. لكنها كانت أيضًا مطمئنة وسلام بوجود الطفل يسوع المسيح، في حضن أمه القديسة مريم، وبرفقة الشيخ يوسف النجار". متابعًا: "ابنها يسوع كان سندًا لها، يمنحها القوة في أول اختبار قاسٍ لها في مواجهة الألم والاغتراب داخل أرض واسعة وغريبة". مضيفًا: "نقيم في الكنيسة السريانية صلوات مختلفة، وحفلًا خاصًا نستذكر فيه زيارة العائلة المقدسة لأرض مصر".

كانت مصر كانت عبر التاريخ لوحة فنية جميلة من خريطة هذا العالم الواسع، هذا ما أوضحه كاهن الكنيسة السريانية: "تاريخ مصر وثقافتها ودياناتها وحضارتها هي علامة من اختيار الله لها لتغدو أروع وألمع وأكثر إشعاعًا". ويختتم الأب فيليبس: "ليكن هذا العيد المبارك سببًا للبركة والسلام، ليس فقط لمصر، بل لكل العالم، وخاصة تلك البلاد التي تعاني من ويلات النزاعات والحروب والكوارث".