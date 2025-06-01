شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية: عيد دخول العائلة المقدسة مصر يكرس مكانتها ودورها المحورى والان مع تفاصيل الخبر

يؤكد القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لـ مجلس كنائس الشرق الأوسط وراعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج، أن عيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر لا يُعد فقط مناسبة كنسية، بل حدثًا تاريخيًا وروحيًا يكرس مكانة مصر ودورها المحوري: "هو عيد مهم نستعيد فيه ذكرى زيارة السيد المسيح وأمه العذراء مريم ويوسف النجار إلى بلادنا قبل أكثر من ألفي عام. إنها زيارة تؤكد مكانة مصر في النبوة والكتاب المقدس، حيث ورد في العهد القديم "من مصر دعوت ابني". وهذا يُظهر أن مصر كانت وستظل دولة محورية في كل التاريخ الإنساني".

يتأمل القس رفعت في خلفية الحدث، في تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلاً: "كانت العائلة المقدسة تهرب من بطش هيرودس الملك، ذلك الطاغية الذي أمر بقتل الأطفال خوفًا على عرشه. في ظل هذا القلق والاضطراب، ظهر الملاك ليوسف النجار وأمره بالهرب إلى مصر. ورغم شدة الظروف، كانت الطمأنينة تحيط بالعذراء، لأنها كانت تعلم أن ابنها هو المسيح، المبشر به من الملاك، والمصان من كل شر".

ويرى أن هذا العيد يحمل رسالة أعمق: "عيد دخول العائلة المقدسة هو تذكير بأن مصر كانت منذ أيام المسيح بلد الأمن والأمان، وهي لا تزال كذلك. اليوم تستضيف مصر مئات الآلاف من اللاجئين من السودان وسوريا وغيرها، ولايزال الناس يرون فيها وطنًا ثابتًا قويًا راسخًا، وهذا بدوره يدفعنا كمصريين أن نحافظ على بلدنا وآمنها وسلامها".

ويتابع القس رفعت: "الكنيسة الإنجيلية تحيي هذه الذكرى من خلال العظات التي تسلط الضوء على النبوة في سفر هوشع، وعلى الأحداث التي وثقها العهد الجديد، كما تتحدث عن دلالات الزيارة في تاريخ مصر الروحي والوطني".

ويؤكد القس رفعت على ما يجمع الطوائف المسيحية في هذا العيد: "نحن كطوائف نؤمن بميلاد المسيح من العذراء، وبالصليب والقيامة، وبمجيئه الثاني، ونتشارك الإيمان بهذه الرحلة المباركة. مضيفًا برؤية وطنية: "مصر بلد الحضارة، والمضياف الكريم. ونحن بحاجة إلى استغلال هذه المناسبة لنشر الوعي بأهمية المسار، سواء في المدارس والجامعات أو من خلال الترويج له سياحيًا خارج مصر. فزيارة المسار ليست مجرد عبادة، بل مصدر بركة وخير لمصر بأكملها".



