شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنظم زيارة لوفد من البنك الدولي إلى المشروعات الصحية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة لـ وفد البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، في محافظة الإسكندرية، لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات الصحية، في إطار متابعة أنشطة مشروع «تطوير النظام الصحي في مصر» الممول من البنك الدولي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوفد بدأ جولته بزيارة وحدة الرعاية الأساسية بـ«سان ستيفانو»، والتي تشمل خدمات تطعيمات الأطفال، وعيادة المرأة الآمنة، والعلاج الطبيعي، إلى جانب توفير الرعاية الصحية الأساسية والأدوية بشكل منتظم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوفد أشاد بحجم وتنوع الخدمات الصحية المقدمة داخل الوحدة، وبكفاءة ووعي الفريق الطبي المدرب القائم على العمل في الوحدة، مما يعكس جودة الخدمة المقدمة، مضيفا أن الوفد أبدى اهتمامًا واضحًا بالخدمات المجتمعية، من خلال نادي المرأة وما يقدمه من منتجات تعزز التمكين الاقتصادي للسيدات، في نموذج متكامل للرعاية الصحية والتنمية المجتمعية.

وقال «عبدالغفار» إن الوفد استكمل زيارته بتفقد مستشفى شرق المدينة، حيث استمع الوفد إلى عرض تفصيلي من القائمين على المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وتناول العرض الجهود المبذولة لتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المرضى دون تمييز، مع التأكيد على أن المبادرة تضمن حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة دون أي أعباء مالية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوفد اختتم الزيارة التي رافقه خلالها الدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع تطوير الرعاية بوزارة الصحة، بعقد عدة اجتماعات لمتابعة خطوات تنفيذ المشروع، حيث تم استعراض ما تم إنجازه، ومناقشة الخطوات المقبلة لضمان تحقيق الأهداف وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية.

يذكر أن الوفد، ضم الدكتور جاسر جاد الكريم مسؤول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة أميرة علي حجازي مسؤول الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية في مصر.



