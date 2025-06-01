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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصائح هامة للإقلاع عن التدخين .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 01 يونيو 2025 10:55 ص
قدمت هيئة الدواء المصرية عددا من النصائح للمساعدة في ترك التدخين والتى تتضمن :-
- تجنب مخالطة المدخنين والتخلص من كل منتجات التبغ في المنزل.
- معرفة الأعراض التي قد تصيب الشخص عند الإقلاع عن التدخين بسبب عدم الحصول على النيكوتين. و منها: الشعور برغبة ملحة في التدخين، الشعور بالقلق، اضطرابات في النوم، فقدان التركيز، الشعور بالجوع و بالاكتئاب.
- يمكنك أيضا استشارة طبيبك لاختيار البديل الطبي المناسب للنيكوتين, مثل:
لاصقة جلد: تسمح بامتصاص النيكوتين عن طريق الجلد، ويتم نزعها قبل النوم.
أقراص استحلاب: أقراص تذوب في الفم لتوفر جرعة من النيكوتين.
علكة للمضغ: تمضغ العلكة للحصول على جرعة من النيكوتين، وينصح بعدم شرب الشاي أو القهوة أثناء مضغها حتى لا تؤثر على معدل امتصاص النيكوتين.
رذاذ فموي: محلول يتم رشه في شكل رذاذ داخل الفم. يستخدم بمعدل بخة واحدة ويمكن استخدام بخة مرة أخرى إن فشلت الجرعة الأولى في التحكم في الأعراض.
نصائح هامة للاقلاع عن التدخين
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