شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائى بالفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي في محافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحانات طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وتواصل المدارس وكنترولات امتحانات صفوف النقل أعمال التصحيح ورصد الدرجات استعدادا لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث تعلن المدارس والإدارات التعليمية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للطلاب عقب انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال أيام، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل (من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام) وطرق الحصول عليها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية ومراجعتها واعتمادها.

وانتهى العام الدراسي الجاري 2024/2025 لطلاب صفوف النقل، حيث اختتم الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسى والفصل الدراسي الثاني 27 مايو الماضي، وحصلوا على إجازة طويلة حتى موعد بدء العام الدراسي المقبل 2025/2026، حيث يبدأ يوم 20 سبتمبر 2025.