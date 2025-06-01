شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطلق أول برنامج ولاء فى تاريخها مخصص لوكلاء الشحن والان مع تفاصيل الخبر

نظمت شركة مصر للطيران للشحن الجوى حفل لتكريم وكلاء الشحن محليا ودوليًا تقديرًا لمساهماتهم الفعالة والمستمرة في ترسيخ مكانة الشركة ضمن سوق الشحن الجوي العالمى، وذلك انطلاقاً من حرص شركة مصر للطيران للشحن الجوي على توطيد أواصر التعاون مع شركائها من وكلاء الشحن بالداخل والخارج – شركاء النجاح.

وخلال الحفل، رحب الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى بالحضور، مؤكدًا أنه تم تنظيم هذا الحدث تكريما لوكلاء الشحن لأدائهم الاستثنائي، وإخلاصهم المتواصل، والذى كان له عظيم الأثر في تحقيق الشركة نتائج إيجابية خلال العام المالي 2024–2025.

وأضاف الطحطاوى أنه بفضل جهودهم المتواصلة وتعاونهم المثمر، نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوى في استغلال السعة المتاحة في الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية لنقل أكثر من 58,000 طن من البضائع، بزيادة %18 مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت الصادرات من المنتجات الزراعية 25,000 طن، محققةً نمواً بنسبة 2% عن العام السابق، وهو ما يعكس فاعلية شراكتنا وتعاوننا المثمر بدعم من صندوق تنمية الصادرات ووزارة المالية.

أما على صعيد الالتزام بالمعايير الدولية، فقد نجحنا في الحفاظ على اعتماداتنا التشغيلية وتوسيعها، بما في ذلك شهادة IATA CEIV Pharma، مما يمكننا من التعامل مع شحنات الأدوية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وأوضح أن هناك خطة استراتيجية تنتهجها الشركة والتى تشمل إضافة وجهات جديدة إلى شبكتنا، من بينها: جوبا، جوهانسبرج، وجيبوتي، بالإضافة إلى تعزيز وجهاتنا الحالية وزيادة عدد الرحلات.

وفى ختام الاحتفالية، تم تكريم كبار وكلاء عموم مبيعات الشركة بالخارج من الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وكبار وكلاء الشحن داخل جمهورية مصر العربية، كما أعلن الطيار إيهاب الطحطاوى عن إطلاق أول برنامج ولاء في تاريخ شركة مصر للطيران للشحن الجوي مخصص لوكلاء الشحن، يهدف إلى مكافأة الأداء المتميز وتعزيز التعاون المستمر مع وكلاء الشحن، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج قريبًا.



مصر للطيران تطلق أول برنامج ولاء في تاريخها



مصر للطيران تطلق أول برنامج ولاء في تاريخها



مصر للطيران تطلق أول برنامج ولاء في تاريخها



مصر للطيران تطلق أول برنامج ولاء في تاريخها