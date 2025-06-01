شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: المواد السمية بالتبغ المسخن أعلى من الموجودة في دخان السجائر التقليدية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 10:45 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن بعض المواد السمية التي تحتوي عليها منتجات التبغ المسخن أعلى من تلك الموجودة في دخان السجائر التقليدية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : غير حقيقى إن منتجات التبغ المسخن أقل ضررًا من السجائر التقليدية.

قالت وزارة الصحة والسكان إن السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان ولا تخلو من الضرر. وأكدت وزارة الصحة والسكان إن السجائر الإلكترونية لها أضرار جسيمة على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. وتابعت وزارة الصحة والسكان: تحتوي السجائر الإلكترونية على نسبة هائلة من النيكوتين والسموم المضرة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات.