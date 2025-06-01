جامعة حلوان تستقبل وفد هيئة مكتب البورد العربي للتمريض ضمن جهود تطوير المهنة عربيا

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القاهرة - سامية سيد - في إطار دعم جامعة حلوان للجهود الإقليمية لتطوير مهنة التمريض، استقبلت الجامعة وفدًا رفيع المستوى من هيئة مكتب البورد العربي للتمريض، وذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر مكتب البورد في جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من القيادات البارزة في مجال التمريض على مستوى الوطن العربي.

وكان في استقبال الوفد خلال زيارته لكلية التمريض بجامعة حلوان كل من الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، و الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث أعرب الوفد عن إعجابه الشديد بالإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها الكلية، بما في ذلك المعامل الحديثة، والبنية التحتية المتطورة، وكفاءة الفريق الأكاديمي.

وقد جاءت الزيارة بهدف مناقشة تقارير اللجان الفنية للامتحانات، والتدريب، والتنمية المهنية المستدامة، وبحث آليات تطوير منظومة البورد العربي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وشهدت الفعاليات عقد امتحان الأوسكي بكلية التمريض بجامعة حلوان، حيث تم تنظيمه بكفاءة عالية، نالت إشادة الحضور. كما التقى الوفد بعدد من خريجي الدراسات العليا بالكلية، وشجعهم على الالتحاق ببرامج البورد العربي للتمريض، الذي يُعد شهادة مهنية مرموقة معترف بها على مستوى الدول العربية، ويتيح فرصًا للعمل دون الحاجة لاجتياز اختبارات إضافية في الدول الأعضاء.

وضم الوفد العربي كلاً من:

الدكتورة ميرنا أبي عبدالله ضومط (لبنان)، رئيس المجلس العلمي.

الدكتورة كوثر محمود (مصر)، نائب رئيس المجلس العلمي، نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ.

والدكتورة عائشة المعمرية (سلطنة عمان) رئيس لجنة الامتحانات.

وأكدت جامعة حلوان من خلال هذه الاستضافة على التزامها بدورها الفاعل في دعم جهود تطوير المهنة على المستويين المحلي والإقليمي، وحرصها على تعزيز الشراكات مع المؤسسات العربية والدولية في مجالات التعليم والتدريب المهني.