شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يترأس وفد مصر المشارك فى مؤتمر العمل الدولي بجنيف غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس وزير العمل محمد جبران ، غدا الإثنين ، وفد مصر الثلاثي ، من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ، المشارك في فعاليات الدورة الـ 113 لـ مؤتمر العمل الدولي والذي ينعقد سنويا في جنيف ، وتنظمه منظمة العمل الدولية،إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويلقى الوزير خلال فعاليات المؤتمر ،كلمة مصر.

.وتتضمن مشاركة الوزير جبران ،المشاركة في فعالياتِ الاجتماعِ التنسيقى للمجموعةِ العربيةِ ، وكذلك في الملتقى السنوى التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة .. ويلتقي مع عدد من قيادات "المنظمة" ، ومع نظرائه من وزراء العمل الدوليين والعرب ، للتنسيق والتعاون في كافة المجالات المشتركة ..

وخلال فعاليات المؤتمر يتناول مندوبون يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء الـ 187 في "المنظمة "مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية ، ومنها الحماية من المخاطر البيولوجية في العمل، ومسألة العمل اللائق في اقتصاد المنصات، حيث ستجرى المناقشة الأولى لوضع المعايير، إضافة لموضوع النهج المبتكر لمعالجة القطاع غير الرسمي وتعزيز العمل الرسمي، كما سيشهد المؤتمر مساهمة الأطراف الثلاثة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025.

كما سيبحث المؤتمر الدولي،تعديلات اتفاقية العمل البحري من خلال بحث الموافقة على التعديلات التي اعتمدت في الاجتماع الخامس للجنة الثلاثية الخاصة في أبريل 2025...كما يشهد المؤتمر مناقشات بشأن تقرير المدير العام للمنظمة،و الذي يأتي هذا العام بعنوان" الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة"، بما في ذلك تقريره عن وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة..وكذلك مقترحات بشأن مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2026 – 2027..كما يشهد انعقاد المنتدى السنوي الثاني للائتلاف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، بحضور شركاء الائتلاف ووفود منظمة العمل الدولية الثلاثية المعتمدة لدى المؤتمر.